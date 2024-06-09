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YAHAMA　JX-15　動作品
商品番号 K12207105285
商品名

YAHAMA　JX-15　動作品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

年代ものですがきれいなほうかと思います。簡易清掃済み。ポッドに多少のガリがありますが演奏には問題ありません。リバーブの問題なくかかります。質問お気軽に
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