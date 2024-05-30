JUNYAWATANABE MAN PINK ギンガムチェックシャツ

JUNYAWATANABEMANPINKギンガムチェックシャツサイズ:S着丈:61cm身幅:44cm肩幅:35cm袖丈:18cm※素人寸のため多少の誤差はご了承ください色:ネイビー系1度着用しております。かなり綺麗なアイテムかと思います。ご興味ある方宜しくお願い致します。



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長袖シャツ/S/コットン/RED/ギンガムチェック/丸襟/WJ-B021/AD2012



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