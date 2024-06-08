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▼イエナ IENA◎長袖ブラウス/シャツ(S)リネン ×リヨセル ビッグシャツ
商品番号 R16350664382
商品名

▼イエナ IENA◎長袖ブラウス/シャツ(S)リネン ×リヨセル ビッグシャツ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトこちらで着用回数の少ないものをお譲りいただき、私自身も2度着用いたしました。襟元に若干汚れがございますので、3.4枚目ご確認ください。ご理解のある方、ご購入ください。
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