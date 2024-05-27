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figFIX 艦隊これくしょん -艦これ- 天津風 中破ver. 完成品フィギ…
商品番号 H62792389484
商品名

figFIX 艦隊これくしょん -艦これ- 天津風 中破ver. 完成品フィギ…
ブランド名 マックスファクトリー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

figFIX艦隊これくしょん-艦これ-天津風中破ver.完成品フィギュア#マックスファクトリー#艦隊これくしょん_艦これ_#天津風連装砲くん#figFIX艦隊これくしょん_艦これ_天津風中破ver_完成品フィギュアフィギュア種類...スケールフィギュア⚫購入時から箱に膨らみがあります。(写真3枚目)新品未開封ですが、多少の擦れなど、ご理解いただける方のみご購入お願いします。緩衝して発送はしますが、簡易包装です。すり替え、トラブル防止の為、商品購入後の返品・返金等は受け付けておりませんのでご了承ください。値下げ交渉、配送トラブルなども対応出来かねますので宜しくお願いします。部屋で保管しておりましたので神経質な方のご購入はお控えください。トラブルなども対応出来かねますので宜しくお願いします。#艦これ#艦娘#天津風
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