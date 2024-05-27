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京商神奈中連接バスtwinliner
商品番号 G61721308583
商品名

京商神奈中連接バスtwinliner
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京商製80分の1スケール神奈川中央交通twinlinerです鮮やかなボディーカラーで圧倒的存在感があります台座にスレ傷クリアケースに擦れ等がありますが車両の状態は傷・擦れ等がなく良好ですこの車両に興味のある方いかがですか
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