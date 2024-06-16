オーストリッチバッグ

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素材...オーストリッチ(本革) 内側 布種類...ハンドバッグカラー...ピンク底鋲有りオーストリッチでは珍しいピンク色のハンドバッグです。半年位使用しましたが、その後使わずに自宅保管してありました。写真は、色が少し濃く写って見えます。写真5にありますが内側がシミがあり使用感はありますが、まだまだ使えると思います。外側１箇所ボールペンの汚れ、底に汚れ有り。その他は皮の色抜けもなく、きれいな状態です。気になさる方は、ご遠慮ください。中は3箇所に仕切られていますので、とても使いやすいです。ハンドルは写真にありますが長さが調節できますファスナー 中、外１箇所づつ内側ポケット2箇所底鋲4箇所サイズ 横 約33高さ 約17まち 約12