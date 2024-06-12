新品タグ付き☆MARY QUANTバッグ☆

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商品詳細
新品タグ付き☆MARYQUANTバッグ☆とても可愛いい、リボン付きのマリクワバッグです。ちょっとしたお出かけやお買い物にもいかがでしょうか？完売品になります。マチを畳んでコンパクトにして発送します。店頭で購入の為、初期傷など気にされる方はご遠慮ください。●マグネットで留められる仕様です。内側：オープンポケット×1H18×W30×D11.5cm、持ち手全長：26.5cmMARYQUANTマリクワデイジーお花フラワーリボンベージュ春夏秋冬カラー...ベージュ種類...ハンドバッグ
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