Her lip to カシュクールジャージーミディドレス

必ずプロフィールを読みご理解いただけた方のみコメント、ご購入をお願いいたします!!!Cache-CoeurJerseyMidiDress2022年製ボディラインを美しく、スタイルよく見せてくれるカットソードレスです。ポイントはボリューム感のメリハリ。胸元のカッティングやギャザー、ドルマンスリーブなどトップス部分のボリューム感に1番こだわりました。トップスにはボリュームがありつつ、胸から下はキュッと美しいIシルエットに仕上げています。色気があるけどカットソー素材、というバランスが素敵。ドレッシーになりすぎずデイリーに着られるのがHerliptoのカットソードレスの魅力です!ワンピースストレッチこじはる小嶋陽菜○状態左胸付近に分からない程度の微かな薄汚れはありますが全体的に状態は良いです○カラーくすみピンク系○素材写真の品質タグでご確認下さい○サイズ:S着丈:105肩からウエスト:34〜ゆき丈65ヒップ:42.5素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。着画などに関してはあくまでイメージとなりますので実物でのご判断をお願いいたします。色味に関して、完璧に同じ色味は出ておりません。写真と同じ色味をご希望の方は購入をお控え下さい。コメントをいただければ色の差異などはお答えいたします。交渉中でも即購入が優先されますのでご了承下さい!この他にも多数出品しております↓から一覧に飛べますので宜しければご覧下さい!!#レモンソーダのマッシュスタイルラボ系#レモンソーダのワンピース送料手数料込みですので大幅な値下げは出来ませんがいいね数や出品期間によってはお値下げ出来ますのでお気軽にコメントをお願い致します(^^)発送方法に関しては匿名発送になります。新品、中古問わず一度人の手に渡ったものなので細かなシワや使用感などが気になる方はご遠慮下さい。検品はしていますが見逃す場合も有りますので神経質な方、古着にご理解のない方のご購入は絶対にお控えくださいm(__)m2.30731E.