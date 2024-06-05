《希少》シャネル　バングル　ノベルティ　ガブリエル　ピンクゴールド

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商品詳細
ガブリエルシャネルGABRIELLECHANELのバングルです。ノベルティ商品の為、なかなか手に入らない希少な品です。繊細なデザインながらも存在感があるデザインです。ピンクゴールドの肌馴染みの良い上品なバングルです。直径最短5cm〜最長6cm開きの長さ2.5cm高さ3.5cm
http://narcologia.ru/goods/choice71585.html
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