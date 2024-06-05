新品　エトロ　大判ショール

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商品詳細
定価8万円のお品物です。新品、未使用品約150×150cmの大判サイズです。ゴブラン織です。反対側が違う色味になっていて、とても素敵です。高級感があります。残念ながら、私には似合わなかったので、お譲り致します。ぜひ、ご検討くださいませ。
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