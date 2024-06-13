超美品 2 ラルフローレンスポーツ レディース 長袖シャツ ベージュ系 ...

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ご覧頂きありがとうございます！RALPHLAURENSPORTレディース長袖シャツです！秋らしいカラーでこれからの季節にぴったりだと思います。胸のブランドロゴの刺繍はブラウンです^-^■サイズ・2(155/84A)M位肩幅：約41cm、身幅：約46cm、着丈：約70cm、袖丈:約58cm(素人採寸のため若干の誤差がある場合がございます)■カラー・ベージュ系（画像は現物を撮影していますがＰＣ環境による多少の違いはご容赦願います）■素材本体：綿100％■状態・1度しか着用していないので、キズや汚れなくとてもキレイな状態です。※自宅保管ですので小さなシミ・毛玉・薄い汚れ等見落としがある場合もございます。あくまで中古品の為、神経質な方、リユース品に理解の無い方のご購入はお控え下さい色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···チェック、刺繍