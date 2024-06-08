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- タグ付 IENA SLOBE ブラウス リネン混 ピンタック イエナ スローブ
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商品詳細
SLOBEIENAスローブイエナのブラウスです。リネン混ピンタックフリルブラウスオレンジタグ付き保管時のシワがあります。定価8,000+税昨年も人気だったデザインをベースに今年は袖にピンタックを入れてフェミニンに仕上げました。上品な光沢感とやわらかいリネン素材で着心地も抜群です。通気性もいいのでこれからの時期にぴったりの1枚。カジュアルにデニム合わせはもちろん、スカートスタイルにもはまる万能デザイン。この春のワードローブに欠かせない1枚です。麻 リネン混 ブレンド
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http://narcologia.ru/goods/reboot259936.html
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