抽象画　モダン　インテリア　カフェ　レストラン　アート　絵画　波動　青　白　海

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海の豊かさを感じる深いブルーとホワイトの調和を描いた抽象画になります。波動アートを鑑賞することであなた自身の内面と向き合うきっかけが生まれまた、絵が放つエネルギーによって毎日の生活の小さな奇跡や幸せを引き寄せる力が増していきます。使用画材アクリル絵具モデルングペーストキャンバスモダンなインテリアのお部屋にも現代的、モードな雰囲気がお好きな方にも。インテリアのお邪魔にならない存在感のあるイメージでございます。キャンバスサイズ33×33×1.5cmにアートを施してあります。額装はしておりません。一点ものになります。外国人/人気アーティスト···ゴッホ、シャガール主な画材···アクリル絵の具#波動 #女神 #宇宙 #ワンネス #ヒーリングアート #モダンアート #アブストラクトアート #抽象画 #波動アート #宇宙意識 #引き寄せ #開運 #運気上昇 #タロットカード #オラクルカード #スピリチュアル#占い#エネルギーアート #スピリチュアルアート#ヒーラー #高次元主な画材···アクリル絵の具