綿100% 布帛レース＆袖カットソー　チビ衿　半袖　プルオーバー

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カラー 若草系 値下げ不可 ラスト一枚 人気商品人気商品 人気カラー身幅５３センチ着丈６６センチ 裾幅６０センチ前後身頃が布帛のレース仕立てで袖がカットソーのプルオーバーです♪製品染めでとても柔らかい素材でとても着やすく体型隠しに使えるアイテムです♪これからの季節に活躍する一枚です♪パルティクラール群言堂センソユニコ慈雨 芽風イフクラージュCO'sfooダボダボタイガーママコットンハウスアヤケイコキシヨーガンレールアコーレ レフルイカロ KARO中川政七商店快晴堂萌 モユル 萠ヤッコマリカルドジェニーギャルソン佐藤繊維 エムアンドキョウコパラスパレス＋２４５rpmアップルハウスマジョマジョ夢地哉ナチュリラリンネルなどお好きな方にお勧めしております♪