ワコールサルート 12 バルセロナ STJ212 キャミソールスリップ

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商品詳細
wacoalワコールsaluteサルート12グループ バルセロナキャミソール（スリップ）M一回だけ使用してホームクリーニング済です。同じシリーズのブラE65も出品しております。柄・デザイン···花柄カラー···ピンク
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