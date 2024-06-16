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ワコールサルート 12 バルセロナ STJ212 キャミソールスリップ
商品番号 L21683379859
商品名

ワコールサルート 12 バルセロナ STJ212 キャミソールスリップ
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

wacoalワコールsaluteサルート12グループ　バルセロナキャミソール（スリップ）M一回だけ使用してホームクリーニング済です。同じシリーズのブラE65も出品しております。柄・デザイン···花柄カラー···ピンク
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