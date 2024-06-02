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商品詳細
■商品名カシオ 音楽キーボード 「WK-200」高機能キーボードで使い方さまざま！本体のみ■商品の状態電池にて動作確認済です。演奏に支障はありません、ボタンも使えますので色々な機能をお楽しみいただけます！■商品説明高音質AHL音源ステレオグランドピアノ音色をはじめ、内蔵音色のクオリティがさらに進化。よりリアルで豊かなアコースティックサウンドを実現。多彩な演奏に対応する、高品位な570音色を内蔵しています。(W)約40×(D)約15×(H)約118cm取扱説明書はこちらからお願い致します。https://usermanual.wiki/Casio/WK200500.642869501CASIOWK-200定価：¥42000#カシオ #電子キーボード #ピアノ #音楽キーボード #CASIOWK_200
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