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商品詳細
汚れはありませんが、小さな傷があります。タグはありません。写真参照。パット付きで、一枚でヨガできます。2022年 15000円で購入。10回くらい着用しました。おりたたんで、配送します。神経質な方はお控えください。#白#パット付きのTシャツ#suria#ヨガウエア
http://narcologia.ru/goods/financier227160.html
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