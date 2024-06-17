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汚れはありませんが、小さな傷があります。タグはありません。写真参照。パット付きで、一枚でヨガできます。2022年 15000円で購入。10回くらい着用しました。おりたたんで、配送します。神経質な方はお控えください。#白#パット付きのTシャツ#suria#ヨガウエア