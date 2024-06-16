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【香坂さま専用】アナイ　フラワー柄ブラウス
商品番号 F55623373859
商品名

【香坂さま専用】アナイ　フラワー柄ブラウス
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年6月にメルカリで購入しましたが、私には似合わなかったため出品します。今回購入される方がサードオーナーになります。とても素敵な色合いで、今年の暑い夏の季節によく合うブラウスです。状態はとてもきれいです。私は試着したのみです。出品した方からいただいた情報です。購入時期：2〜3年前定価：30,000円ほど着用回数：数回実寸サイズ（平置き採寸）　身幅　約47cm　着丈　約56cm　肩幅　約43cm　ゆき　約30cm素材：ポリエステル100%品番：101917-13-660-01-380小さく畳んで発送します。発送は8/13以降になります。
http://narcologia.ru/goods/seamless794829.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion516378.html
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