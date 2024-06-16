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- 【香坂さま専用】アナイ フラワー柄ブラウス
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商品詳細
今年6月にメルカリで購入しましたが、私には似合わなかったため出品します。今回購入される方がサードオーナーになります。とても素敵な色合いで、今年の暑い夏の季節によく合うブラウスです。状態はとてもきれいです。私は試着したのみです。出品した方からいただいた情報です。購入時期：2〜3年前定価：30,000円ほど着用回数：数回実寸サイズ（平置き採寸） 身幅 約47cm 着丈 約56cm 肩幅 約43cm ゆき 約30cm素材：ポリエステル100%品番：101917-13-660-01-380小さく畳んで発送します。発送は8/13以降になります。
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