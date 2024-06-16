H514◆ロートレアモン【38／Ｍ】ギャザーシアーブラウス　肩透け感　裏地付き

即購入OK。安心の匿名配送♪≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣❤️管理76♦︎ブランドLAUTREAMONT／ロートレアモン♦︎色柄サーモンピンク ニュアンスカラー 無地♦︎状態特に目立つ大きな汚れ傷はございません。♦︎サイズ：写真参照⚠️実寸サイズ参考平置き実寸（cm）着丈57裄丈およそ33身幅37袖丈測定不可★レディース♦︎ストレッチ：裏地はあり♦︎ポケット：なし♦︎生地感：薄手♦︎裏地：あり大人可愛い おしゃれ 春夏秋大人コーデ カジュアル インナーフェミニン ふんわり ガーリーシンプル可愛い 個性的 エレガント上品 きれいめ キレカジ 甘め楽ちん ラクチン 韓国 オルチャンフリル袖 タンクトップ タックフリルスリーブ ボリューム袖 レーヨン≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣#Bob♡プロフにお得情報掲載中#Bob♡おすすめのレディース一覧はこちら#Bob♡Gシリーズ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿他にもメンズやレディース商品を出品中です。パンツやデニム、ボトムス、スカート、ワンピースなどおすすめの商品もございます。トップスやブラウス、Tシャツ、シャツ、カーディガンをお探しの方にもおすすめです。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿プロフィールに注意書きございます。お気軽にコメント下さい♪⑧保管$$2544



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