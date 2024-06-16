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H514◆ロートレアモン【38／Ｍ】ギャザーシアーブラウス　肩透け感　裏地付き
商品番号 E59494864951
商品名

H514◆ロートレアモン【38／Ｍ】ギャザーシアーブラウス　肩透け感　裏地付き
ブランド名 ロートレアモン
特別価格 税込 1,481 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK。安心の匿名配送♪≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣❤️管理76♦︎ブランドLAUTREAMONT／ロートレアモン♦︎色柄サーモンピンク　ニュアンスカラー　無地♦︎状態特に目立つ大きな汚れ傷はございません。♦︎サイズ：写真参照⚠️実寸サイズ参考平置き実寸（cm）着丈57裄丈およそ33身幅37袖丈測定不可★レディース♦︎ストレッチ：裏地はあり♦︎ポケット：なし♦︎生地感：薄手♦︎裏地：あり大人可愛い　おしゃれ　春夏秋大人コーデ　カジュアル　インナーフェミニン　ふんわり　ガーリーシンプル可愛い　個性的　エレガント上品　きれいめ　キレカジ　甘め楽ちん　ラクチン　韓国　オルチャンフリル袖　タンクトップ　タックフリルスリーブ　ボリューム袖　レーヨン≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣#Bob♡プロフにお得情報掲載中#Bob♡おすすめのレディース一覧はこちら#Bob♡Gシリーズ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿他にもメンズやレディース商品を出品中です。パンツやデニム、ボトムス、スカート、ワンピースなどおすすめの商品もございます。トップスやブラウス、Tシャツ、シャツ、カーディガンをお探しの方にもおすすめです。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿プロフィールに注意書きございます。お気軽にコメント下さい♪⑧保管$$2544
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H514◆ロートレアモン【38／Ｍ】ギャザーシアーブラウス　肩透け感　裏地付き
クロップドシアーブラウス≪洗濯機で洗える≫

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