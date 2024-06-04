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シップスエニィノースリーブブラウス
商品番号 X54750573992
商品名

シップスエニィノースリーブブラウス
ブランド名 シップスエニィ
特別価格 税込 1,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり着用しておらずとても綺麗な状態です。とにかく、色が爽やかで綺麗な水色グリーンで、フリルがとても可愛いです！定価７９５０円サイズ肩幅39着丈58.5バスト109ポリエステル６５%コットン３５%カラー...ブルー柄・デザイン...ストライプ
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