ドロストショートシャツ　アイボリー

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商品詳細
定価6160円mysticのドロストショートシャツです。２日前に購入して1度試着しましたが自分には似合わなかったため出品します。タグは切ってしまいました。
http://narcologia.ru/goods/capitation686208.html
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