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ドロストショートシャツ　アイボリー
商品番号 L93556213366
商品名

ドロストショートシャツ　アイボリー
ブランド名 ミスティック
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価6160円mysticのドロストショートシャツです。２日前に購入して1度試着しましたが自分には似合わなかったため出品します。タグは切ってしまいました。
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