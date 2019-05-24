ルイヴィトン ポルトフォイユパラス

ルイヴィトンポルトフォイユパラス長財布のブラック×モノグラムです。ランクBC品状態表カードケース反れありメッキ部分具小傷・ハゲありコイン汚れありずっとしまっていたため、匂い若干あり※偽造防止のためシリアルは写していません。某大手買取店にて真贋保証ありあくまでも中古品です。また、返品は不可になりますのでご了承いただける方のみ購入を検討ください。また大幅なお値下げはご容赦ください。ご質問等ございましたら、コメントにお願いいたします。



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