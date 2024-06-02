チャムス　ナイロンパーカー　マウンテンパーカー

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ご閲覧いただきありがとうございます。数年前に購入しましたが1度も着ることなくクローゼットに掛けたままだったので出品することにしました。寒暖差の激しい今の時期に着ることができると思います。内側に収納用ポケットがあるのでコンパクトになり持ち運びもすっきり便利だと思います。※両サイドにポケットあります。※クローゼットにしまっていたため、シワ・匂い等が気になる方はお控えください。※洗濯をしてすでに包装してあります。※自宅保管にご理解くださいませ。 細かいところまで気にされる方はお控えください。※プロフィール必読お願いします。素材···ナイロンフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、夏、秋