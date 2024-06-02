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エルメス ツイリー 2023春夏 ブリッド・ドゥ・ガラ
商品番号 K25608018375
商品名

エルメス ツイリー 2023春夏 ブリッド・ドゥ・ガラ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスツイリーブリッド・ドゥ・ガラ2023、2月購入バッグにリボン結びでつけてました。クリーニング済ですが、擦れ汚れが所々あります。畳シワあります。自宅保管の為、気になる方はご遠慮ください。中古品とご理解の上、ご購入をお願いいたします。カラー···イエロー
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