エルメス ツイリー 2023春夏 ブリッド・ドゥ・ガラ

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商品詳細
エルメスツイリーブリッド・ドゥ・ガラ2023、2月購入バッグにリボン結びでつけてました。クリーニング済ですが、擦れ汚れが所々あります。畳シワあります。自宅保管の為、気になる方はご遠慮ください。中古品とご理解の上、ご購入をお願いいたします。カラー···イエロー
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