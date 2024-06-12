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極美品 COACH コーチ トートバッグ ショルダーバッグ パッチワーク
商品番号 G63894385848
商品名

極美品 COACH コーチ トートバッグ ショルダーバッグ パッチワーク
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHブラックのパッチワークレザーバッグになります。エナメル、パイソン、シグネチャーの組み合わせがおしゃれ。ゴールドの金具とブラックレザーのコンビネーションが、豪華です。チェーンアクセサリーは取り外し可能です。◼︎縦　25cm横　30cmマチ10.5cm（実寸値の為、多少の誤差が生じる場合がございます。）◼︎素材:レザー、キャンバス▪️色　黒　ブラック◼︎状態外側:とても綺麗です。内側:とても綺麗です。匂い:ありません。※数あるオークションの中からご覧頂きありがとうございます。万が一商品に不具合があれば、お気軽にお申しつけ下さいませ。※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。※素材感や色合いには個人差があり、撮影状況、PC環境により色合いが異なる場合がありますので、ご了承の上ご購入お願い致します。◼︎購入先コーチ御殿場店(正規品です）▪️即購入OKです。
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