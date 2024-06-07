レア エルメス HERMES カレ NAPOLEON ナポレオン ライトブルー

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カラー···ブルー人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形) ●サイズ縦横８９×８９cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●素材表地シルク●状態擦れ、汚れ、傷ブランド専用セレクトショップにて購入品梱包は簡単な物になります状態等は画像の方に上げてますので確認お願い致します中古品になりますのでご理解いただいた上でのご考慮、ご検討お願い致します質問等ありましたらお気軽にコメントにてお尋ね下さい546029