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レア エルメス HERMES カレ NAPOLEON ナポレオン ライトブルー
商品番号 S44933728304
商品名

レア エルメス HERMES カレ NAPOLEON ナポレオン ライトブルー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,687 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)　●サイズ縦横８９×８９cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●素材表地シルク●状態擦れ、汚れ、傷ブランド専用セレクトショップにて購入品梱包は簡単な物になります状態等は画像の方に上げてますので確認お願い致します中古品になりますのでご理解いただいた上でのご考慮、ご検討お願い致します質問等ありましたらお気軽にコメントにてお尋ね下さい546029
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