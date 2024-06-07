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エトロストール
商品番号 I90924690568
商品名

エトロストール
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 3,080 円
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商品詳細

柄・デザイン...花柄カラー...ゴールドカラー...ピンク三越の福袋で購入しました。結婚式用にタンス保管していましたが、出番のないままでした。表裏で使用できるので、重宝すると思います
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