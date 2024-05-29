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ルイ・ヴィトン　モノグラム　長財布　ジッピーウォレット　キャンバス　コクリコ
商品番号 P91965916159
商品名

ルイ・ヴィトン　モノグラム　長財布　ジッピーウォレット　キャンバス　コクリコ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7年前に福屋八丁堀本店のルイヴィトンで購入した間違いなく本物のお財布です。コクリコカラーは希少性がありますし、とても可愛いお色です。使用感はありますが、特筆するダメージはなくまだまだ使って頂けると思います。間違いなく本物ですので、すり替え防止の為返品不可とさせて頂きます。ラウンドファスナー正規品
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