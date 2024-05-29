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商品詳細
何年か前にラフォーレ原宿で購入したものです。付属品などは当時処分しております。ジャスティンデイヴィスCREATIONKEYSPJ1822RUBYチェーンもジャスティンデイヴィスのものになります。目立つ傷汚れはありませんが、シルバー特有のくすみがございますのでシルバー磨きなどでお手入れをしてご使用いただければとおもいます。インパクトのある大きめのネックレストップが目を引く素敵なネックレスです。自宅保管のため神経質な方のご購入はお控えくださいませ。ペットいません。喫煙者いません。サイズネックレストップ 5×2cmチェーン50cm#ジャスティンデイヴィス #ジャスティン #シルバーアクセ #鍵 #クリエーションキー #ペンダント #ネックレス B12-11-14
http://narcologia.ru/goods/unusable265774.html
http://narcologia.ru/goods/response699942.html
http://narcologia.ru/goods/diamond77058.html
ジャスティンデイヴィス クリエーションキー＆チェーン シルバー Justin
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