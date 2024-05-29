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ジャスティンデイヴィス　クリエーションキー＆チェーン　シルバー　Justin
商品番号 T86632515721
商品名

ジャスティンデイヴィス　クリエーションキー＆チェーン　シルバー　Justin
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 12,013 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前にラフォーレ原宿で購入したものです。付属品などは当時処分しております。ジャスティンデイヴィスCREATIONKEYSPJ1822RUBYチェーンもジャスティンデイヴィスのものになります。目立つ傷汚れはありませんが、シルバー特有のくすみがございますのでシルバー磨きなどでお手入れをしてご使用いただければとおもいます。インパクトのある大きめのネックレストップが目を引く素敵なネックレスです。自宅保管のため神経質な方のご購入はお控えくださいませ。ペットいません。喫煙者いません。サイズネックレストップ　5×2cmチェーン50cm#ジャスティンデイヴィス　#ジャスティン　#シルバーアクセ　#鍵　#クリエーションキー　#ペンダント　#ネックレス　B12-11-14
http://narcologia.ru/goods/unusable265774.html
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