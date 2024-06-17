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FONTAINE VALAN 656
商品番号 U54680707564
商品名

FONTAINE VALAN 656
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 12,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンウィッグ長さ···ミディアム　何年か前に伊勢丹にて購入してからほとんど使用しておらず、外出はしていません。母が購入した物ですが使っておらず、無駄になるのは勿体無いと思い出品致しました。
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