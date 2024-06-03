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ルイヴィトンエピピンク長財布廃盤色
商品番号 C90026594365
商品名

ルイヴィトンエピピンク長財布廃盤色
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新型ルイヴィトンポルトフォイユサラエピ長財布　ピンク　ローズ　B35シリアルナンバー画像5️LOUISVUITTON本品と保存袋のお届けですサイズ　Ｗ約19cmＨ約11cmＤ約2cm外ポケット1　中ポケット2　札入れ2　小銭入れ1　カード入れ16シリルナンバーCA0158約10ヶ月程使いました。細かい傷など多少ありますが、色褪せやサビなどなく比較的綺麗だと思います。画像でご確認ください。カラー···ピンク財布形···長財布
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