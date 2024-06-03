ルイヴィトンエピピンク長財布廃盤色

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新型ルイヴィトンポルトフォイユサラエピ長財布 ピンク ローズ B35シリアルナンバー画像5️LOUISVUITTON本品と保存袋のお届けですサイズ Ｗ約19cmＨ約11cmＤ約2cm外ポケット1 中ポケット2 札入れ2 小銭入れ1 カード入れ16シリルナンバーCA0158約10ヶ月程使いました。細かい傷など多少ありますが、色褪せやサビなどなく比較的綺麗だと思います。画像でご確認ください。カラー···ピンク財布形···長財布