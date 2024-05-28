新品未使用 半額以下 牛革 ラコステ LACOSTE ショルダーバッグ

定価¥28,600タグ等は切りましたが使用せずに自宅で保管していました。背面と側面に僅かですが着色があります。（画像5.6枚目参照）チェーンの長さは調整可能です。気軽に値下げ交渉してください☆カラー◆アイボリー豊かなシボ感が奥深いニュアンスを醸し出す、ハイクオリティなグレインレザーを採用。フロントパネル全面を覆うビッグサイズでワニロゴのエンボスをフィーチャーした、主張性と普遍性を兼ね備えるミニバッグです。ハンドルに採用したシルバーチェーンによる、エレガントな表情もポイントに。【製品寸法】FREE：高さ18幅13奥行6【素材】牛革



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