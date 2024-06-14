古伊万里　蛸唐草　無傷完品　たこ唐草　蕎麦猪口　そば猪口　窓絵　草花　民藝　民芸

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商品詳細
古伊万里蕎麦猪口民芸民藝くらわんかグッドデザインモダンデザイン蛸唐草花唐草唐草④江戸中期〜後期あたりの蕎麦猪口です。高台の座りは問題ありません。ホツ、ニューは無く無傷完品ですが焼成時のピンホールが一箇所あります。口径 約 7.7〜7.9㎝高さ 約 5.8〜6㎝
http://narcologia.ru/goods/reboot522736.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly941384.html
http://narcologia.ru/goods/moisture136069.html
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