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古伊万里　蛸唐草　無傷完品　たこ唐草　蕎麦猪口　そば猪口　窓絵　草花　民藝　民芸
商品番号 L30266351937
商品名

古伊万里　蛸唐草　無傷完品　たこ唐草　蕎麦猪口　そば猪口　窓絵　草花　民藝　民芸
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,042 円
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商品詳細

古伊万里蕎麦猪口民芸民藝くらわんかグッドデザインモダンデザイン蛸唐草花唐草唐草④江戸中期〜後期あたりの蕎麦猪口です。高台の座りは問題ありません。ホツ、ニューは無く無傷完品ですが焼成時のピンホールが一箇所あります。口径　約　7.7〜7.9㎝高さ　約　5.8〜6㎝
http://narcologia.ru/goods/reboot522736.html
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