大人気のアニエスベー ハートTシャツ(レディース)　 Lサイズ

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商品詳細
大人気のアニエスベーハートTシャツ(レディース) Lサイズ大人気のアニエスベーロゴTシャツ(レディース)新品未使用です。素材：コットン100%サイズ：Lサイズ肩幅：39cmバスト：90cm身丈：62cm袖長：15.5cm#agnesb.アニエスベーＴシャツ#アニエスベーロゴＴシャツレディース他の所でも出品しております為、購入する前に必ずコメントをお願い致します。^_^購入時の金額¥4,800
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