DAMAcollectionダーマコレクションネイビーピンタックフレアシャツ 裾がフレアに広がったゆったりしたシルエットリネン100%の涼しく清涼感ある生地です 2回の着用で汚れなどなく美品ですが中古品にご理解頂ける方のみお願いします[サイズ 7]着丈53㎝/身幅49㎝/袖丈41㎝/肩幅37㎝トラブル防止の為お取引、値段交渉についてはプロフィールを一度ご確認頂きますようお願い致します他にもアンタイトルマカフィージャーナルスタンダードユナイテッドアローズディノスセオリーリュクスアドーアレリアンモガアナイルネフォクシーラピーヌマックスマーラロートレアモンダックスプライドトゥモローランドマーガレットハウエルネストローブショップチャンネルオンワード23区自由区など出品していますので#niconnからご覧下さい。



美品 DAMA collection プルオーバーリネンシャツ ブラウス 紺 麻



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