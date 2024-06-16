♡新品・未使用♡定番人気♡ラルフローレン　半袖ポロシャツ ネイビーホース刺繍

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡ラルフの商品をまとめて購入してくださった方は、2000円割引させていただきます♡♡アイテム♡新品・未使用品定番人気♡ラルフローレンRALPHLAUREN半袖ポロシャツ ピンク ネイビーホース毎年大人気で定番のラルフローレンの半袖ポロシャツです。柔らかくなめらかな肌触りです。胸元にはワンポイント刺繍入りです。韓国アイドルやインスタグラマーも着用しています！YouTuberのふくれなちゃんも着用してます(^^)パンツでもスカートでも合わせやすく一枚あると重宝します(〃ω〃)スカートやショーパンにインしても可愛いと思います♪♡ブランド♡POLObyRalphLauren♡サイズ♡レディースM〜L（表記USAサイズ:S）身幅 40㎝着丈 53㎝素人が平置きにて採寸したものになります。多少の誤差はご容赦ください。♡状態♡新品・未使用品につき、特に目立つ汚れやダメージはありません。♡他にもかわいいラルフローレン商品出品しておりますのでご覧下さい♡質問、値下げ交渉等ございましたら、コメントお願いします(〃ω〃)NIKEナイキ adidasアディダスadidasoriginalsアディダスオリジナルス Champlonチャンピオン プーマ ReebokリーボックHELLYHANSENTheNorthFacePatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアmont-bellモンベル L.L.BeanTOMMYトミー TommygilrトミーガールPOLORalphLaurenポロラルフローレン RalphLaurenDIESELディーゼル バーバリーBURBERRYTHENORTHFACEカシミヤ カシミア モヘアacneアクネ アニエスベー agnes.bジルサンダー バーバリー ポロベア epinetreaturselfmiroamuretteBibiy.NICECLAUPHeatherwho'swhoChicoseemibyNICECLAUPmieyamieyaemoda
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