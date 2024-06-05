【ViS】ビス（F)タックフリルカラーシャツ　パール調ボタン　袖ゴムフリル



2023年最新】ビス/フリル/シャツ/ブラウス(七分/長袖)の人気アイテム ...



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☆ご覧いただきありがとうございます☆☺︎2515他にもたくさんのお品物を扱っております♪お気軽にお声掛けください♫#おおとも#おおともレディースそれではお楽しみください(^ω^)※商品説明 【ViS】※状態実際のお色味はもっと水色が強い印象ですスタンドカラーと袖フリルが可愛いやや使用感はありますが目立った傷や汚れはなく全体的にコンディションは良好です。USD品ですので、基本的に毛羽立ちや毛玉、使用感がある事をご理解ください。光の加減でお色味がイメージと異なることがあるかも知れません。傷や汚れについてはチェックしておりますが、見落とす場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。※採寸 平置き(単位は全てcm、あくまで素人採寸です)着丈.56肩幅.38身幅.47袖丈.47※素材お写真ご覧ください※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。詳細は写真またはコメントにてご確認くださいまた、古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。※コメント無しの購入OK即決優先。取置き不可。保管上、梱包時の畳みシワ等ご容赦下さい。また、圧縮して送らせていただく場合があります。※商品到着後、画像にない不備等ありましたら『必ず評価前』にご連絡ください。対応させていただきます。※トラブル回避のためご不明点ありましたら購入前にコメントくださいませ。対応させていただきます。最後までご覧頂きありがとうございます(・̑◡・̑)#おおとも#おおともレディースでした。