ヴィヴィアンウエストウッド　ショルダーバッグ　ハート　バックパック　リュック

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viviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ ハート バックパック リュック ブラッククロコダイルの型押しレザーを使用した、華やかなミニバッグ。デイリーからお出かけまで幅広くご利用いただけます。サイズ：16cm*18.5cm*6cm産地：フランスカラー：ブラック素材：革付属品：タグ番号：61VV169注意事項＊写真に写っているものがすべてです。＊背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。＊すべての商品において検品済みの商品になります。＊海外正規取り扱い店舗様から購入しております。不具合や真贋等の問題は一切ございませんので、ご安心の上お買い求めください。＊お取引中何か困ったことや質問や商品に何があっても必ず教えてくださいませ！全力で対応させていただきます！m(__)m-------------------------------------即購入OKです！