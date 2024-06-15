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翡翠 干支 置物 縁起物 天然石
商品番号 M51274568991
商品名

翡翠 干支 置物 縁起物 天然石
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 21,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のフリマサイトでも出品中なので必ず在庫確認をお願いいたします。また突然削除することもあります。天然石翡翠でできた干支の置物です。中国の翡翠売り場で購入してます。1つ約4cmくらいの大きさです。トラブル防止のため返品のご対応はいたしかねます。#翡翠#ヒスイ#天然石#縁起物#置物#干支
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