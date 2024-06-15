翡翠 干支 置物 縁起物 天然石

他のフリマサイトでも出品中なので必ず在庫確認をお願いいたします。また突然削除することもあります。天然石翡翠でできた干支の置物です。中国の翡翠売り場で購入してます。1つ約4cmくらいの大きさです。トラブル防止のため返品のご対応はいたしかねます。#翡翠#ヒスイ#天然石#縁起物#置物#干支



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