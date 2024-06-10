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✨美品✨オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック 本革レザー オレンジ
商品番号 P76894733419
商品名

✨美品✨オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック 本革レザー オレンジ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムcoachクロスボディミニレディース○サイズタテ17cmヨコ20cmマチ8cmショルダーorハンドル120cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つダメージ等はなくまだまだお使いいただけます♪○カラーオレンジレッド○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ブランドショップで鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さいませ^^ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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