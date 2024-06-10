フランス製 750 プリカジュール エナメル ペンダントトップ ステンドグラス

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アンティーク プリカジュール エナメル 18Kゴールド ペンダトヘッド - - GALLERY AURA - 東京港区麻布十番のアンティーク販売と買取・レンタルギャラリー

フランスアンティークのプリカジュールペンダントです！18金製のステンドグラスデザインとなっています♪非常に古いものですので、画像11枚目の一か所に打刻跡のような傷があり、うすくビビがございます。その他大きく目立った傷汚れはありません！素材:18金製(K18を示す750刻印あり)重さ:約1.09g中性洗剤とぬるま湯にて洗浄済みです！箱などの付属品はありません。ゆうゆうメルカリ便orらくらくメルカリ便で発送致します。匿名配送、送料込みです！商品番号690#きーアクセサリー出品一覧↑他にもアクセサリーを出品しています♪同時購入は必ず送料分＋気持ちの割引を致します(#^^#)お気軽にお声がけください！ヴィンテージvintageビンテージアンティーク