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【極美品✨】ラルフローレン 大きいサイズ レース ドレス ワンピース 半袖
商品番号 E52689974473
商品名

【極美品✨】ラルフローレン 大きいサイズ レース ドレス ワンピース 半袖
ブランド名 ローレンラルフローレン
特別価格 税込 2,826 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❣️ただいまフォローで5%割引き実施中❣️コメントなしの即購入も大歓迎です♪★#＊memeのレディース服一覧＊☝︎他の商品をご覧いただけます。ブランド☞LAURENRARPHLAURENローレンラルフローレンサイズ☞8（XL相当）カラー☞ネイビー※お使いのモニターにより、色味に違いが出る場合がございます。着丈☞約95cm身幅☞約45cm肩幅☞約40cm袖丈☞約23.5cm※平置き実寸です。素人の採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。☘️商品の状態☘️一般的な中古品の範囲内で、目立った傷汚れ等なくとても綺麗な状態です✨気になる事がございましたら、お気軽にコメントください(*^o^*)♡☘️商品のポイント☘️なだらかにウエストがくびれたデザインで、スタイルを良く見せてくれます♡シックで上品なレースデザイン。結婚式のオケージョンワンピースとしても、お食事会、お呼ばれ、発表会などのシーンにもおすすめです(*^^*)⭐️他にも多数出品しておりますので、ぜひご覧ください♪こちらから飛んでいただけます☟★#＊memeのレディース服一覧＊☝︎セット購入で割引いたします♡その他、レディース靴の販売もございます♪【ご注意】・説明欄に記載のない、撮影に使用している小物や衣類は商品に含まれません。・新品、中古共に汚れや傷等の見落としがある可能性がございますため、保管品とご理解いただける方のみお買い求め下さい。・カラーやサイズ感の違いによる返品は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/troupe503811.html
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