MOUSSY P\u0026B CREPE SOLE シューズ

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商品詳細
新品未使用です。定価:39,380【P\u0026BCREPESOLESHOES】Padmore\u0026Barnes×MOUSSY定番モデル『OriginalMidSuede』の別注モデル。アッパーにスウェード×スムースレザーの2種類のレザーを使用し、インソールには、“Padmore\u0026Barnes×MOUSSY”のネームが入っていて特別感のある1足に仕上げました。MOUSSYらしいALLBLKと今シーズンのシーズンカラーでもあるPURをアッパーに使用した2色展開。#Padmore\u0026Barnes#MOUSSY#マウジー
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