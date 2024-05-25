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新品 SLOBE IENA スローブイエナ サテンシャツブラウス
商品番号 Y22273791250
商品名

新品 SLOBE IENA スローブイエナ サテンシャツブラウス
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 1,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SLOBEIENAスローブイエナサテンシャツブラウス11000円新品、タグ付き、未開封の商品です。とても着やすかったので、色違いで購入しました。ブルーのシャツを他に購入したため、こちらは新品のまま出品いたします。
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