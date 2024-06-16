新品　値札付　アーバンリサーチドアーズ　DOORS タックフライスワイドTシャツ

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『WEB/一部店舗限定カラー』タックフライスワイドTシャツ

新品 値札付 アーバンリサーチドアーズ DOORSタックフライスワイドTシャツ素材構成60%綿,40%ポリエステル[サイズ]：M:裄丈56着丈58身幅約81裾周り84[品番]：DR35-21U112[カラー］:ブラック[価格]:4,950円(価格記載の値札付きです)昨年大人気だったタックフライスワイドTシャツに、新色を加えてご用意しました。ニットのような表面感のあるフライス生地を使用したプルオーバーを、ゆったりとしたドルマンスリーブのデザイン仕様に。ふっくらとした生地は着心地がよく、膨らみはありながらもウエストのリブがキュッとメリハリをつけてくれるので、ワイドパンツやギャザースカートにも相性ピッタリ。更に、見た目以上に軽く、ラインを拾わず肌離れも良いため、気温が上がってからでも快適に着用していただけます。新品値札付きですが、自宅保管ということをご理解の上ご購入お願いします。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋