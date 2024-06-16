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DIESEL ディーゼル　メンズ/レディース ショルダーバッグ
商品番号 M81994602413
商品名

DIESEL ディーゼル　メンズ/レディース ショルダーバッグ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIESELディーゼル　メンズ/レディースショルダーバッグ定価18700円素材...ポリウレタンカラー...ブラック（ロゴ白地）種類...その他ショルダーバッグSIZE：縦　　　15cm横24cmマチ7cm重量268gストラップの長さ　38～101cm(調節可)開閉ファスナー内側：ファスナーポケット×1外側：ファスナーポケット×1男女兼用ショルダーバッグ/ウエストポーチ・ファスナーが３つあり、それぞれ収納できるので使い勝手が良いと思います。・季節感が気にならないデザインでショルダーバッグにも使えますし、ストラップを短く調整してウエストポーチとしても使用でき丁度良いサイズです。1～7枚目の画像が実際の出品物で8～10枚目画像はＨＰ等からの参考画像です。購入した当時、何度か使っていました。画像6枚目のバッグの底部分角に少しスレがあります。画像7枚目のメインのファスナーのツマミに周りに塗装剥げがあります。大事に使っていたのでそれ以外は綺麗です。送料抑える為、商品を小さくして発送する場合がありますので到着時、しわ等が付く事をご了承ください。
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