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中国　玉石蝋石　唐子観音像　置物　唐木台付　M　R4735
商品番号 L71820863344
商品名

中国　玉石蝋石　唐子観音像　置物　唐木台付　M　R4735
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 8,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（台を含めて）高さ約22.5cm　幅約１4.5cm×約8cm重さ　（観音像のみ）約1109g　欠けや擦れ等全体的に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　玉石蝋石　唐子観音像　置物　唐木台付　M　R4735
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