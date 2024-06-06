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マイケルコース ショルダーバッグ
商品番号 X78403611868
商品名

マイケルコース ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルマイケルコース
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト使用頻度少ないです今はもうないデザインとなっています。収納も多くマチもあるのでよく入ります金属による擦れのような傷がありますが全く気にならないです保管は丁寧に使うたびに綺麗に拭いてほこりが被らないように保管していました神経質な方はご遠慮ください返品は受け付けていませんぜひご検討ください
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