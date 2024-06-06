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商品詳細
カラー···ホワイト使用頻度少ないです今はもうないデザインとなっています。収納も多くマチもあるのでよく入ります金属による擦れのような傷がありますが全く気にならないです保管は丁寧に使うたびに綺麗に拭いてほこりが被らないように保管していました神経質な方はご遠慮ください返品は受け付けていませんぜひご検討ください
http://narcologia.ru/goods/composite387054.html
http://narcologia.ru/goods/stair474300.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi122347.html
マイケルコース ショルダーバッグ
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