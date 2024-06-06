ダイアモンドの指輪/RING/F.P.PINK/0.071 /0.17 ct.

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。以下は、こちらの商品の詳細情報になります。・商品名：DIAMONDRING/FANCYPURPLISHPINK0.071/0.17ct.DDR1056/JA1031-193・カラット：0.17/0.071ct.・グラム：2.72GMお値段は安くなっておりますので、値段交渉はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。複数ご購入の方のみ割引させていただきます。.*・゜.゜・*..*・゜.゜・*..*・゜.゜・*..*・゜
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