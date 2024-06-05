ROXY 大きいサイズ　チューブトップ　2xl USA Lサイズ

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カラー···グリーン ロキシー柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント2、3回ぐらい着用。USALサイズ日本サイズだと XLサイズは、写真のメジャーご確認下さい。参考として、UNIQLOはいつもXL着ています。古着ですので、神経質な方はご遠慮ください。