ROXY 大きいサイズ　チューブトップ　2xl USA Lサイズ

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商品詳細
カラー···グリーン ロキシー柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント2、3回ぐらい着用。USALサイズ日本サイズだと XLサイズは、写真のメジャーご確認下さい。参考として、UNIQLOはいつもXL着ています。古着ですので、神経質な方はご遠慮ください。
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