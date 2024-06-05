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ROXY 大きいサイズ　チューブトップ　2xl USA Lサイズ
商品番号 O15491116324
商品名

ROXY 大きいサイズ　チューブトップ　2xl USA Lサイズ
ブランド名 ロキシー
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン　ロキシー柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント2、3回ぐらい着用。USALサイズ日本サイズだと　XLサイズは、写真のメジャーご確認下さい。参考として、UNIQLOはいつもXL着ています。古着ですので、神経質な方はご遠慮ください。
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